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اكس نص شارعهم.. شعر ساخر لمحمد بغدادي في معرض الكتاب

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد الزميل الصحفي وشاعر العامية محمد بغدادي نائب مدير تحرير مجلة الكواكب، للمشاركة بكتابه الساخر الجديد: "اكس نُص شارعهم"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام ٢٠٢١، والذي من المقرر إقامته يوم ٣٠ من شهر يونيو الجاري.

"اكس نص شارعهم" ديوان شعر بالعامية المصرية، يضم مجموعة كبيرة من القصائد الساخرة علي لسان بغدادي، ويعد ثاني إصدارات له، حيث سبق وصدر له ديوان شعر ساخر بعنوان "سترونج اندبندنت.. قارورة" في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠، والذي تضمن مجموعة كبيرة من القصائد بلسان المراة المصرية، وكان بين قائمة الأكثر مبيعا في جناح مؤسسة دار الهلال، ونفذت الطبعة الأولي منه، في آخر ايام معرض الكتاب ٢٠٢٠.

ديوان شعر "اكس نُص شارعهم"، كتاب يضم مجموعة كبيرة من قصائد العامية المصرية بلسان الرجال، حيث أنه يتكلم عنهم، وذلك ردا على الحديث عن انحيازه للسيدات في ديوانه السابق.

"اكس نص شارعهم" ثاني إصدارات محمد بغدادي، ومن المقرر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١ في جناح دار "الدار" للنشر والتوزيع، والغلاف من تصميم محمد شكري في ثاني تعاون معه.

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