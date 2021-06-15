"أصدقاء الأمس أعداء اليوم" عنوان مواجهة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020 الليلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية بين منتخبي ألمانيا وفرنسا مساء اليوم الثلاثاء، على استاد "آليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتنطلق مباراة ألمانيا مع نظيره منتخب فرنسا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





ويتطلع كلا المنتخبين الألماني والفرنسي لتحقيق بداية قوية بحصد أول 3 نقاط في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأوروبية هذا العام (يورو 2020)، وصدارة مجموعتهما الأوروبية خاصة وأنهما من أبرز المرشحين لحصد لقب البطولة القارية.





وتحمل مواجهة الليلة بين فرنسا وألمانيا عنوان "أصدقاء الأمس أعداء اليوم"، حيث تضم تشكيلة المنتخبين مجموعة من الأصدقاء في بعض الأندية الأوروبية الكبرى والذين سيلتقون وجهًا لوجه في موقعة الليلة ببطولة أمم أوروبا.





صراع شرس بين أصدقاء بايرن ميونيخ





تضم تشكيلة المنتخب الألماني مجموعة من لاعبي فريق بايرن ميونيخ أبرزهم الحارس العملاق مانويل نوير، وجوشوا كيميتش، وليروي ساني، وسيرج جنابري وتوماس مولر، والذين سيكونوا في صدام قوي ضد زملائهم بالفريق البافاري الذين يلعبون ضمن صفوف المنتخب الفرنسي ومنهم لوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد، وكينجسلي كومان وغيرهم.





زملاء تشيلسي وجهًا لوجه في موقعة الليلة





مباراة الليلة بين ألمانيا وفرنسا سوف تشهد منافسة قوية بين بعض لاعبي فريق تشيلسي الإنجليزي المتواجدين في صفوف المنتخبين، حيث يضم منتخب المانشافت، تيمو فيرنر، وكاي هافيرتز، وأنطونيو رودجر، بينما تضم تشكيلة المنتخب الفرنسي كانتي وأوليفيه جيرو حيث سيخلع هؤلاء اللاعبين انتمائهم للبلوز الليلة وسيدافع كل منهم على ألوان قميص منتخب بلاده.





فاران وبنزيما يُصارعان توني كروس





الثنائي رافائيل فاران وكريم بنزيما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد سيكونا في مواجهة مباشرة مع زميلهما بالفريق الملكي الألماني تونس كروس والذي سيحاول جاهدا الليلة مساعدة الألماني لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط بالبطولة.



