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رئيس مكتبة الإسكندرية يستقبل سفيرة كوبا.. ويؤكدان عمق العلاقات التاريخية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، تانيا أجيار فرنانديز؛ سفيرة دولة كوبا بالقاهرة.
وقال الدكتور مصطفى الفقي إن الشعب الكوبي له احترام وتقدير في كل مكان في العالم.
وأكدت السفيرة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا والدول اللاتينية، مؤكدة أن كوبا دعمت المنطقة العربية على مدار تاريخها، وخصوصًا القضية الفلسطينية.
وأضافت السفيرة أن أول زيارة رسمية قامت بها كانت للإسكندرية وخاصة مكتبة الإسكندرية، مشيره إلى أن المكتبة مبدعة وبها تكنولوجيا متقدمة ولها إنتاج مبهر، وأنها تذكرها ببلدها كوبا.
وحملت السفيرة مشروع تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية في كوبا، لأنها تري أن مكتبة الإسكندرية واحدة من أكبر وأهم المكتبات في العالم.
وأهدت السفيرة الدكتور مصطفى الفقي مجموعة كتب عن جيفارا.
كما أهدى الدكتور مصطفى الفقي مجموعه من إصدارات مكتبة الإسكندرية لسفارة كوبا بالقاهرة.

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