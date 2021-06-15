رغم الأزمة.. إتلاف أطنان من حليب الأطفال كانت مخزنة في لبنان









انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان صور إتلاف كمية كبيرة من حليب الأطفال بعد انتهاء صلاحيتها، في وقت تعاني فيه البلاد من ندرة هذه السلعة الحيوية، حسب صحيفة الجمهورية اللبنانية.





وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن "كمية الحليب تقدرت بنحو 20 طنا، وهي مخصصة للأطفال ما دون العام وما بين عام و3 أعوام"، كانت مخزنة في مستودع.



