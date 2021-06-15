موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.





وتستعد بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسفر إلى تونس عصر اليوم على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الترجي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي الرياضي، يوم السبت المقبل على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وجاءت القائمة كالآتي:-





الشناوي، على لطفى، مصطفى شوبير

محمود وحيد، احمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمود كهربا، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بانون، اليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السوليه، افشه، سعد سمير، صلاح محسن، على معلول، ناصر ماهر، أكرم توفيق، بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.