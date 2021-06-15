Advertisements

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن  قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتستعد بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسفر إلى تونس عصر اليوم على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الترجي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي الرياضي، يوم السبت المقبل على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وجاءت القائمة كالآتي:-

الشناوي، على لطفى، مصطفى شوبير
محمود وحيد، احمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمود كهربا، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بانون، اليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السوليه، افشه، سعد سمير، صلاح محسن، على معلول، ناصر ماهر، أكرم توفيق، بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

إنبي يهدي الأهلي صفقة مدوية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ 5 دقائق

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ 14 دقيقة

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لـ وائل الإبراشي: بدعيلك ونفسي أسمع صوتك

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

منذ حوالي 5 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة