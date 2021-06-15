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كميل سلامة يكشف لـ"الفجر الفني" عن تجربته في "هجمة مرتدة"وكواليس تعاونه مع هند صبري
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:02 م
ولاء عبد الناصر
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عبر الفنان كميل سلامة عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "هجمة مرتدة"، والذى عرض فى السباق الرمضاني الماضى 2021، وحقق نجاحاً كبيراً.
وكشف "سلامة" لـ"الفجر الفنى"، عن تجربته فى مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث قال"لست أدري من رشّحني ، فأنا لم يكن لي أيّ علاقة شخصيّة أو معرفة سابقة بالمسؤولين عن اختيار الممثّلين وهذه نقطة تسعدني وتزيد من قناعتي بأنّ ترشيحي جاءت نتيجة لمشاهدتي في عمل سابق وعن اقتناع بما يمكن أن أقدّم في العمل، المهمّ عندما اتّصل بي السيّد مدير الانتاج اتّبعنا الطرق الاحترافيّة التي أدّت الى هذا التعاون".
وعن سبب حماسه للدور، فقال:" عندما يعرض عليّ أيّ عمل أطلب قراءة المسلسل كاملاً مهما كانت مساحة الدور المعروض عليّ . قرأت السيناريو و عرفت أسماء الأبطال المشاركين والمخرج وشركة الانتاج ، فلم أتردّد لحظة في الاتفاق على المشاركة".
وكشف "سلامة" لـ"الفجر الفنى"، عن تجربته فى مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث قال"لست أدري من رشّحني ، فأنا لم يكن لي أيّ علاقة شخصيّة أو معرفة سابقة بالمسؤولين عن اختيار الممثّلين وهذه نقطة تسعدني وتزيد من قناعتي بأنّ ترشيحي جاءت نتيجة لمشاهدتي في عمل سابق وعن اقتناع بما يمكن أن أقدّم في العمل، المهمّ عندما اتّصل بي السيّد مدير الانتاج اتّبعنا الطرق الاحترافيّة التي أدّت الى هذا التعاون".
وعن سبب حماسه للدور، فقال:" عندما يعرض عليّ أيّ عمل أطلب قراءة المسلسل كاملاً مهما كانت مساحة الدور المعروض عليّ . قرأت السيناريو و عرفت أسماء الأبطال المشاركين والمخرج وشركة الانتاج ، فلم أتردّد لحظة في الاتفاق على المشاركة".
فيما أشار إلى أن كلّ المشاهد التي ظهرت فيها شخصيّة "جبران" كانت مع السيّدة هند صبري، وأنه كان يعرفها من خلال أعمالها ، ولكن خلال التعاون في المسلسل تعرّف إلى السيّدة المثقّفة الراقية وإلى الإنسانة المتواضعة المحترمة".
فيما يخص الفنان أحمد عز، قال "الفنان أحمد عز وسائر نجوم العمل فلم يكن لي الحظ في العمل إلى جانبهم هذه المرّة ...وعندما شاهدت العمل كاملاً رأيت كم أنّ كلّ فرد منهم قد جسّد شخصيّته بصدق وإبداععلى أمل أن يجمعني بهم عمل جديد".
وعن رأيه فى السباق الرمضاني الماضى قال "رغم أنّه في شهر رمضان المبارك يتمّ تقديم العديد من المسلسلات ، الّا أنّ فكرة "السباق " قد تظلم بعض الأعمال وبعض الفنّانين ..لنقل إنّ هناك مسلسلات قد تخدمها الحملات الاعلانيّة أكثر من غيرها فتجذب عدداً أكبر من المشاهدين ، ولكن هذا لا يعني حكماً أنّها الأفضل ، لحسن الحظّ ، بات وجود المنصّات والمواقع الالكترونيّة يعطي فرصة لكلّ من لم يشاهد مسلسلاً معيّناً خلال شهر رمضان ، أن يتابع هذا المسلسل في ما بعد".
وأضاف أنه كان يتابع "هجمة مرتدّة " و" لعبة نيوتن " مصريّاً...و "عشرين عشرين " و"للموت " لبنانيّاً ..كما تابعت المسلسل السوري "قيد مجهول ".
واختتم "أنا الآن في مرحلة تصوير دور أساسيّ في مسلسل عربيّ يتمّ تصوير الجزء الأكبر منه في مصر ..وقد حضرت ثلاث مرّات في خلال شهرين لاستكمال التصوير ..وفي كلّ مرّة ألقى نفس الترحيب والحبّ ..المسلسل عنوانه المؤقّت "سنوات الحبّ والحرب " ، وأعتذر لعدم امكان اعطاء أي تفصيل آخر حاليّاً".
فيما يخص الفنان أحمد عز، قال "الفنان أحمد عز وسائر نجوم العمل فلم يكن لي الحظ في العمل إلى جانبهم هذه المرّة ...وعندما شاهدت العمل كاملاً رأيت كم أنّ كلّ فرد منهم قد جسّد شخصيّته بصدق وإبداععلى أمل أن يجمعني بهم عمل جديد".
وعن رأيه فى السباق الرمضاني الماضى قال "رغم أنّه في شهر رمضان المبارك يتمّ تقديم العديد من المسلسلات ، الّا أنّ فكرة "السباق " قد تظلم بعض الأعمال وبعض الفنّانين ..لنقل إنّ هناك مسلسلات قد تخدمها الحملات الاعلانيّة أكثر من غيرها فتجذب عدداً أكبر من المشاهدين ، ولكن هذا لا يعني حكماً أنّها الأفضل ، لحسن الحظّ ، بات وجود المنصّات والمواقع الالكترونيّة يعطي فرصة لكلّ من لم يشاهد مسلسلاً معيّناً خلال شهر رمضان ، أن يتابع هذا المسلسل في ما بعد".
وأضاف أنه كان يتابع "هجمة مرتدّة " و" لعبة نيوتن " مصريّاً...و "عشرين عشرين " و"للموت " لبنانيّاً ..كما تابعت المسلسل السوري "قيد مجهول ".
واختتم "أنا الآن في مرحلة تصوير دور أساسيّ في مسلسل عربيّ يتمّ تصوير الجزء الأكبر منه في مصر ..وقد حضرت ثلاث مرّات في خلال شهرين لاستكمال التصوير ..وفي كلّ مرّة ألقى نفس الترحيب والحبّ ..المسلسل عنوانه المؤقّت "سنوات الحبّ والحرب " ، وأعتذر لعدم امكان اعطاء أي تفصيل آخر حاليّاً".
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