القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال ضد المجر في يورو 2020





تقام اليوم الثلاثاء مباراة البرتغال ضد المجر والتي تجمعهما على ملعب إستاد بوشكاش ارينا لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق القطري الكبير يوسف سيف.





كما يُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-





RTVS 2

HRT 2

NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia

ANT 1 (Greece)

ORF 1 Austria HD

TRT 1 HD

TV4 Sweden

RTE Two

HRT 2 HD

CT Sport

Cuatro

RTBF La Une

YLE TV 2

TV 6 Latvija

ORTM

1TV Georgia

BNT 1 HD bulgaria