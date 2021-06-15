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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال ضد المجر في يورو 2020

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة البرتغال ضد المجر والتي تجمعهما على ملعب إستاد بوشكاش ارينا لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق القطري الكبير يوسف سيف.

كما يُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-

RTVS 2
HRT 2
NPO 1
Sport TV1 Potugal
Sky Sport Uno Italia
ANT 1 (Greece)
ORF 1 Austria HD
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two
HRT 2 HD
CT Sport
Cuatro
RTBF La Une
YLE TV 2
TV 6 Latvija
ORTM
1TV Georgia
BNT 1 HD bulgaria

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