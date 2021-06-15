استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي





استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ٦ لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الترجي التونسي.





وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم الثلاثاء إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





واستبعد موسيماني كلًا من :-





محمد هاني ومحمود متولي للإصابة، وكريم نيدفيد ومروان محسن وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء لوجهة نظر فنية.