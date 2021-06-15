منة فضالي لجمهورها:"سأظل دائماً على ما يرام"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، محمد مهران، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.

تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".نشرت منة عدة صور جديدة لها، وعلقت عليها قائله:" بصراحة لدي الكثير عندما أشعر بالضيق لا أحب حقًا إخبار أي شخص بغض النظر عن مدى سؤال أي شخص عن الإجابة ، سأظل دائمًا على ما يرام حتى لو لم يكن ذلك صحيحاً".