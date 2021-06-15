محافظ الفيوم يكرم اللاعبة "ميسون إيهاب" ثالث أفريقيا في التايكوندو

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محافظ الفيوم يكرم اللاعبة "ميسون إيهاب" ثالث أفريقيا في التايكوندو
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:43 م
الفيوم : ريهام على
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كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللاعبة ميسون إيهاب، بنت الفيوم، الحاصلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للتايكوندو تحت 73 كجم التي أقيمت مطلع الشهر الجاري بدولة السنغال، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.
شهد التكريم المستشار محمد مصطفى، عضو الاتحاد المصري للتايكوندو رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الإفريقي، والدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ محمد علي هلال، رئيس فرع شمال الصعيد بالأتحاد المصري للتايكوندو، والكابتن مصطفى عبد العظيم مدرب التايكوندو.
قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للاعبة، متمنيًا لها مواصلة مشوار التفوق وحصد البطولات، ورفع اسم مصر عاليًا خفاقًا فى مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا على ضرورة عدم اليأس والتمسك بالفرص، والتحلي بالعزيمة والإرادة، لحصد المزيد من البطولات.
وأكد "الأنصاري" أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى الارتقاء بمنظومة الرياضة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتحفيز اللاعبين على مواصلة مشوار التميز والتفوق، لافتًا إلى استعداد المحافظة الكامل لتبني العناصر الشابة الموهوبة، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم لضمان تفوقهم وحصولهم على البطولات.
الجدير بالذكر أن اللاعبة ميسون إيهاب قد التحقت بمركز شباب المحافظة بالاستاد الرياضي عام 2010 ونظرًا لتفوقها وموهبتها التحقت بالمؤسسة العسكرية، حيث حصلت على المركز الخامس في أوليمبياد الشباب عام 2014، كما حصلت على المركز الثاني في دورة الألعاب الافريقية أعوام 2015 و2017 و2018، والمركز الأول بذات البطولة عامي 2016 و2019، وبعد حصولها على بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 73 كجم واجتيازها تصفيات منتخب مصر، شاركت في بطولة أفريقيا للتايكوندو بالسنغال حيث حصلت على المركز الثالث بالبطولة.
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