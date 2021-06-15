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قاضي "داعش إمبابة" يواجه "يعقوب" بإقرار أحد المتهمين: والشيخ: "هذا شأنه"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تواصل الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.


وقال الشاهد محمد حسين يعقوب، يقصد بالإمام "الخليفة المٌمكن" وهو يختلف عن أولياء الأمور، وعن الخليفة هو من بايعه كافة المسلمين في كل العالم، ولكن في كل دولة يسمى ولي الأمر أو رئيس الجمهورية، ولا يوجد الأن خليفة لعدم إجماع المسلمين على خليفة واحد في العالم الإسلامي أجمع.

وأضاف الشاهد عن إقرارات أحد المتهمين خلال التحقيقات "هذا شأنه"، فردت المحكمة هذه شهادة أمام الله فإذا كان لديك معلومة ولم تقوم بإعلانها فهذا أمام الله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا،

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