زعيم الأغلبية البرلمانية يفاجئ "الملا" بقصة تربح أحد قيادات البترول

كشف النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تفاصيل قصة تربح أحد قيادات قطاع البترول، بشكل ساخر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير البترول الدكتور طارق الملا.





وقال رشاد فى كلمته الساخرة،:"قصتى اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو مثلنا يأكل ويشرب ويمشى بالشارع، ولكنه به صفات ليس بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله لإحدى الشركات الكبرى فى قطاع البترول ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له اربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضا نظرا لأنه يعمل 24 ساعة فى اليوم"





وواصل أشرف رشاد استعراض القصة بشكل ساخر، :" ثم عين ابنتيه وزج احدى ابنيه فى القطاع، وقد يكون ذلك أيضا من باب صلة الرحم، ثم حضر بروحه اجتماعات الجمعيات العمومية لعدة جهات، والحصول على بدلات ومكافات، وقد يكون ذلك من باب الإهتمام بمشاركة الافكار"





وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، :" اجتماع هذه الصفات فى شخص واحد، أكيد ليس بشرى مثلنا من بل ممكن ان يصل لدرجة الملائكة واولياء الله الصالحين "





وأضاف رشاد، هذه احد القصص ولدى ارقام وبيانات وعديد من القصص.





وتابع، اليوم نترك للوزير الحديث فهو القادر على حسم هذه القصص لإعادة الحق لاصحابه فىى القطاع، والاستعانة بالقطاعات الشبابية ، مؤكدا انه لامانع من الإستفادة من الخبرات المحالة للمعاش ولكن من حق هؤلاء ان ياخذوا راحة ، ويتم الإستعانة بالشباب فى المناصب .