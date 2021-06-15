برلماني لوزير البترول: أرقام الوزارة تخلو من الشفافية

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان إنه يوجد إعلان لوكالات ايطاليا باكتشافات بترولية جديدة في مصر في حين هناك يوميا هجوم من البرلمان الايطالي ضد مصر ومحاولات مستميتة من هذا البرلمان للتدخل في الشئون الداخلية لمصر .





واضاف خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير البترول ", أن التقارير الصادرة من وزارة البترول تصدر بأرقام مجمعة لا توجد شفافية في تفاصيل الارقام وهناك انخفاض بمقدار 90 الف برميل في إنتاج الزيت ، وتسائل هل هناك رؤية لتشغيل معامل ام تتجه الدولة لإستيراد المطلوب .





كما تسائل النائب طارق رضوان قائلا هل هناك رؤية في زياد الاستكشافات الخاصة بالإنتجات البترولية ؟