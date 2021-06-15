برلماني لوزير البترول: أرقام الوزارة تخلو من الشفافية

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برلماني لوزير البترول: أرقام الوزارة تخلو من الشفافية
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:48 م
محمد المسلمي
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قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان إنه يوجد إعلان لوكالات ايطاليا باكتشافات بترولية جديدة في مصر في حين هناك يوميا هجوم من البرلمان الايطالي ضد مصر ومحاولات مستميتة من هذا البرلمان للتدخل في الشئون الداخلية لمصر .
واضاف خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير البترول ", أن التقارير الصادرة من وزارة البترول تصدر بأرقام مجمعة لا توجد شفافية في تفاصيل الارقام وهناك انخفاض بمقدار 90 الف برميل في إنتاج الزيت ، وتسائل هل هناك رؤية لتشغيل معامل ام تتجه الدولة لإستيراد المطلوب .
كما تسائل النائب طارق رضوان قائلا هل هناك رؤية في زياد الاستكشافات الخاصة بالإنتجات البترولية ؟
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