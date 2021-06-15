تصدر "جوجل".. ماذا تعرف عن البطيخ الأصفر؟



على مدار الساعات الأخيرة، ظهرت كلمات البطيخ الأصفر بين مؤشرات البحث على موقع "جوجل" بعد زيادة بحث المصريين عنه طيلة الفترة الماضية.



البطيخ الأصفر هو نفسه البطيخ الأحمر ولكن يختلف فى اللون وأنه أصفر وليس أحمر، وهو صنف طبيعي من البطيخ شهد طفرة جينية، ونجحت مصر في إنتاج هجين جديد من البطيخ الأصفر والأحمر بدون بذور يحمل اسمي "جولدي" للأصفر و"البرنس" للأحمر، ويتميز بالإنتاجية المرتفعة والجودة العالية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان من خلال البطيخ الأصفر:



- يحتوي البطيخ الأصفر على مركبات لها تأثير قمعي على الخلايا الدهنية، والتي تتخصص في تخزين الطاقة على شكل دهون بالإضافة إلى ذلك، يضمن لك محتوى الفاكهة العالي من الماء والألياف الشعور بالشبع دون الحاجة إلى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.



- يعتبر البطيخ الأصفر أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين C الذي يحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة وبالتالي الإصابة بالعدوى.





- الجزء الأبيض من لحم البطيخ الأصفر، وكذلك قشرته الخضراء، غني بالسيترولين، وهو حمض أميني، ويحافظ تناول السيترولين المنتظم على مستويات ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية، مما يساهم في صحة القلب.





- يحتوي البطيخ الأصفر على نسب أعلى من بعض العناصر الغذائية الصحية المفيدة للجسم مقارنة بالنوع الأحمر، ولعل أبرزها فيتامين C، وفيتامين A، والصوديوم، والبوتاسيوم.



- يحتوي البطيخ الأصفر على مستويات أعلى من من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان وأمراض العيون، وغيرها من الفوائد على الصحة العامة.





