4 توصيات لـ "خطة النواب" لتعزيز دور حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية





أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢٢٠٢١، الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن العديد من التوصيات لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نظرا لأهميته.





وأضاف "سالم" خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن توصيات لجنة الخطة والموازنة جاءت كالتالي:





أ- منح الجهاز الاستقلالية الكاملة في ضوء الأطر الدستورية والقانونية.





ب- تفعيل حكم المادة 11 ( فقرة خامسة ) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة ۲۰٠۵ والتي تقضي باختصاص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية باخذ رأى حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.





ج- زيادة أعداد العاملين من شاغلي الوظائف التخصصية ليصل كحد أدنی ۳۰۰ موظف ليتمكن الجهاز من القيام بدوره بفاعلية وكفاءة.





د- إعداد مكون تعليمي لطلاب الجامعات وبالأخص كليات التجارة والحقوق والاقتصاد يتناول الجوانب المتعلقة بحماية المنافسه.

