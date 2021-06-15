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الأسهم الأوروبية تسجل أكبر مكاسب منذ 2019

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي الثلاثاء 15 يونيو، إذ أدى التفاؤل حيال تعاف اقتصادي سريع في المنطقة لصعود أسهم الشركات الصناعية بينما اقتدت أسهم شركات التكنولوجيا بقفزة نظرائها في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر Stoxx600 للأسهم الأوروبية 0.3% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، وهي أطول موجة مكاسب فيما يزيد عن عامين مع مراهنة المستثمرين أيضا على إبقاء البنوك المركزية صنابير التحفيز مفتوحة.

وتُسلط الأنظار الأسبوع الجاري على اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي بشأن السياسات الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين للتعرف على موقف الفدرالي إزاء قفزة للتضخم في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسهم القطاع الصناعي في أوروبا 0.5% في حين زادت أسهم التكنولوجيا 0.7% بعدما أغلق المؤشر Nasdaq الزاخر بشركات التكنولوجيا على مستوى قياسي أمس.

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