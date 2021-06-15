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ارتفاع أسعار الذهب بفعل انخفاض الدولار

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يونيو، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع الفدرالي الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1867.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ 17 مايو أيار عند 1843.99 دولار يوم الاثنين. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1869 دولارا، وتراجع الدولار 0.1% مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 27.71 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2756.68 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1161 دولارا.

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