بالأرقام.. البرتغال لا تعرف طعم الهزيمة أمام المجر قبل الصدام الأوروبي الليلة

يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب المجر مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





ويلعب منتخبي البرتغال والمجر ضمن المجموعة السادسة والتي تضم معهما أيضًا منتخبي ألمانيا وفرنسا، وتعد هذه المجموعة من أقوى مجموعات البطولة الأوروبية وتتساوى فيها فرص جميع المنتخبات للتأهل للدور التالي بالبطولة.





تاريخ مواجهات منتخب البرتغال ضد المجر





تقابل المنتخبين البرتغالي والمجري في 9 مباريات سابقة قبل موقعة الليلة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حقق منتخب البرتغال 7 انتصارات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.





سجل لاعبو منتخب البرتغال 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.





جمعت المنتخبين مباراة وحيدة في كأس الأمم الأوروبية بتاريخ 22 يونيو لعام 2016 انتهت بالتعادل 3-3.



