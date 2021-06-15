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أسهم اليابان ترتفع خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الثلاثاء 15 يونيو، إذ تلقت الدعم من أسهم التكنولوجيا وتلك التي تركز على النمو عقب إغلاق قوي للمؤشر Nasdaq الليلة الماضية، بينما واصلت شركات صناعة الأدوية مكاسبها.

وقفز المؤشر Nikkei بـ 0.96% إلى 29441.30 نقطة، مسجلا أكبر مكسب منذ أواخر مايو أيار، بينما ارتفع المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1975.48 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل نيسان.

وتعززت معنويات السوق بآمال تعافي التجارة العالمية وإعادة فتح الاقتصاد في البلاد، بينما يترقب المستثمرون اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسات الذي يستمر على مدى يومين والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم.

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