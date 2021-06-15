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النفط يرتفع مع انحسار خطر استئناف إمدادات إيران

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 15 يونيو، إذ سجل خام برنت مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي مع تبدد احتمالات عودة إمدادات إضافية للسوق من إيران مع بطء المحادثات بشأن انضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران مجددا.

وارتفع خام برنت 38 سنتا ما يوازي 0.5% إلى 73.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش، وكان قد زاد 0.2% يوم الاثنين. وكسب الخام الأمريكي 33 سنتا ما يعادل 0.5% إلى 71.21 دولار للبرميل بعدما خسر ثلاثة سنتات في الجلسة السابقة.

هذا واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن وأطراف أخرى بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، يوم السبت في فيينا، ووصف الاتحاد الأوروبي المفاوضات بأنها مكثفة.

وتمهد عودة الولايات المتحدة للاتفاق السبيل لرفع العقوبات على إيران ما يسمح للدولة العضو بأوبك باستئناف صادرات الخام.

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