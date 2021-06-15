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تسجيل 450 ألف سعودي ومقيم لأداء الحج خلال 24 ساعة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج، من مواطنين ومقيمين أجانب، في الساعات الأربع والعشرين الأولى من فتح باب التسجيل.

وقالتت الوزارة عبر  تويتر اليوم الثلاثاء: "استقبل المسار الإلكتروني لحج الداخل أكثر من  450 ألف طلب لأداء فريضة الحج للمواطنين والمقيمين  في الـ 24 ساعة الاولى من فتح التسجيل".

وأوضحت أن" 60 % من الذين سجلوا للحج من الذكور، و40 % من الاناث".

وكانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق، قصر الحج هذا الموسم على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، بسبب حائحة كورونا، ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما،ً للحاصلين على اللقاح ، والخلو من الأمراض المزمنة.

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