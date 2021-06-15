ارتفاع أسعار العقود الأميركية للغاز الطبيعي لأعلى مستوى في 7 أشهر





ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبعي حوالي 2% إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الاثنين مع استمرار قفزة في الأسعار العالمية للنفط والغاز.





وأشار متعاملون إلى أن الزيادة في أسعار الغاز جاءت على الرغم من توقعات لطلب أضعف على الغاز في الولايات المتحدة على مدار الأسبوعين القادمين.





وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 5.6 سنت، أو 1.7%، لتسجل عند التسوية 3.352 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أكتوبر 2020.





وسجلت العقود الآجلة الأمريكية للنفط أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 أثناء التعاملات في وقت سابق اليوم.





وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بلغ 91.9 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية يونيو ارتفاعا من 91.0 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو ، لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن المستوى القياسي الشهري البالغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر 2019 .



