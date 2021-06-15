Advertisements

ارتفاع أسعار العقود الأميركية للغاز الطبيعي لأعلى مستوى في 7 أشهر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبعي حوالي 2% إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الاثنين مع استمرار قفزة في الأسعار العالمية للنفط والغاز.

وأشار متعاملون إلى أن الزيادة في أسعار الغاز جاءت على الرغم من توقعات لطلب أضعف على الغاز في الولايات المتحدة على مدار الأسبوعين القادمين.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 5.6 سنت، أو 1.7%، لتسجل عند التسوية 3.352 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أكتوبر 2020.

وسجلت العقود الآجلة الأمريكية للنفط أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 أثناء التعاملات في وقت سابق اليوم.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بلغ 91.9 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية يونيو ارتفاعا من 91.0 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو ، لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن المستوى القياسي الشهري البالغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر 2019 .

أخبار تهمك

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ ساعة و 8 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال ضد المجر في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسى يدعو أمير قطر لزيارة مصر فى أقرب فرصة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

01:33 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة