الأمن يوافق على طلب الترجي التونسي بحضور 5000 مشجع أمام الأهلي

وافقت الحكومة التونسية على حضور ٥٠٠٠ مشجع من جماهير نادي الترجي التونسي لمباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي.





ويستقبل الترجي التونسي نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وكان مسؤولو نادي الترجي التونسي قد تقدموا بطلب إلى الجهات الحكومية في تونس من أجل الموافقة على حضور عدد من الجماهير لمباراة الفريق الهامة أمام الأهلي المصري.









ووافقت الحكومة التونسية والسلطات الصحية في تونس على حضور ٥ آلاف مشجع لمباراة الترجي ونظيره الأهلي يوم السبت المقبل.