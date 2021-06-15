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إجراءات مهمة من السكة الحديد لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواصلة أعمال التعقيم والتطهير بمحطات السكك الحديدية وداخل محطة القاهرة وخاصة بأماكن تواجد جمهور الركاب، كما تم تعقيم المكاتب الإدارية بمبنى رئاسة الهيئة ومبنى مجمع السكة الحديد ومبنى هندسة السكة برمسيس بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أن أعمال التطهير والتعقيم بالهيئة لا تتوقف، حيث يتم إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير بشكل دوري لجميع القطارات بمختلف أنوعها وذلك حفاظًا على سلامة جمهور الركاب.

وأهابت الهيئة بالسادة الركاب الإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء توجدهم بمحطات السكك الحديدية أو بداخل القطارات حفاظًا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للغرام المقررة.

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