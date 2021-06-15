5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020





تقام اليوم الثلاثاء مواجهة المنتخب الألماني والمنتخب الفرنسي والتي تجمعمها ملعب إستاد أليانز أرينا لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها المعلق الرياضي الكبير حفيظ دراجي ويوجد خمسة قنوات أخرى تنقل تلك المواجهة النارية وهم :-





RTVS 2

HRT 2

NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia



