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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مواجهة المنتخب الألماني والمنتخب الفرنسي والتي تجمعمها ملعب إستاد أليانز أرينا لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها المعلق الرياضي الكبير حفيظ دراجي ويوجد خمسة قنوات أخرى تنقل تلك المواجهة النارية وهم :-

RTVS 2
HRT 2
NPO 1
Sport TV1 Potugal
Sky Sport Uno Italia

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لمنتخب الفرنسى كأس أمم أوروبا (يورو 2020) (يورو 2020)

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