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تعرف على حجم إصابة أكرم توفيق وموقفه من مواجهة الترجي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تعرض أكرم توفق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مران الفريق الذي أقيم صبح اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشهد المران تعرض أكرم توفيق للإصابة بكدمة قوية في قصبة القدم، ولكنها بسيطة ولن تعيقه عن السفر مع بعثة الفريق لتونس لمواجهة الترجي التونسي، حيث فضل عدم استكمال المران، على أن يشارك في مران الفريق غدا بتونس بشكل طبيعي.

ويلتقي المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، مع الترجي مساء السبت المقبل على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى تونس برئاسة محمود الخطيب، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة، بأوامر مجلس الإدارة لتوفير سبل الراحة والتركيز للفريق.

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الترجي الاهلي اكرم توفيق

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