إعفاء الشيخ محمد يعقوب من غرامة تخلفه عن الحضور للشهادة بـ"خلية داعش إمبابة"









قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة خلال نظر جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.



إعفاء الشيخ محمد يعقوب من الغرامة التي أقرتها عليه في الجلسة الماضية وقدرها 1000 جنيه



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.



من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا،