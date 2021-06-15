Advertisements

إعفاء الشيخ محمد يعقوب من غرامة تخلفه عن الحضور للشهادة بـ"خلية داعش إمبابة"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements




قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة خلال نظر جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

إعفاء الشيخ محمد يعقوب من الغرامة التي أقرتها عليه في الجلسة الماضية وقدرها 1000 جنيه

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا،

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال ضد المجر في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 6 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ ساعة و 12 دقيقة

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

01:33 م

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة