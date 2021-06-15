عمرو الليثي : التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان للمرأة واجب قومي





كمديراً عاماً لاتحاد الإذاعات الإسلامية ، إحدى اذرع منظمة التعاون الإسلامي و جهاز من أجهزته المتخصصة .



واشار الليثي ان التحضير لهذا المؤتمر يأتي في ظل جائحة عالمية ، وصفتها منظمة الصحة العالمية كاكبر كارثة اصابته بعد الحرب العالمية الثانية .. ملقية بظلالها علي كل أوجه الحياه و التواصل بين دوله و قاطنيه ، و توطئة لانعقاد هذا الموءتمر بالقاهرة ، تجدر الإشارة الي انه سيحمل نبض تلك المرحلة ،، ليكون تحت شعار: (المحافظة علي مكتسبات المساواة بين الجنسين و تمكين المراة في ظل جائحة كورونا و ما بعدها)





وتابع الليثي لقد بذلت منظمة التعاون الإسلامي ، باذرعتها المختلفة و المعضضة جهودا محمودة من اجل تعزيز وضع المرأة في البلدان الأعضاء بها ،و تمكينها في مختلف المجالات : الاجتماعية ، السياسية و الاقتصادية ، ملتزمة بخطة العمل العشرية و ميثاقها .



و من هنا قد انطلق ، بصفتي رئيسا لاتحاد الإذاعات الإسلامية ، لاتحدث عن دور الإعلام و اتحاد الإذاعات الإسلامية خاصة في تحقيق المساواة و نبذ التمييز ضد المراة ..



لقد شهد الاعلام عامة تطورا ملحوظا … فبرزت العديد من مؤسسات الاعلام الجماهيري المستقلة من اذاعة وتلفزيون وصحف الى جانب انتشار الاعلام الالكتروني ،،، هذا إضافة الى الثورة الكبيرة في نظام الاتصالات ، ولكل وسيلة من وسائل الإعلام ما تتميز به من خصائص؛ مما يجعل لها أهميتها و يمكنها من مخاطبة شريحة ما من شرائح المجتمع بشكل أفضل من غيرها ، من هنا فان الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة جنب الى جنب مع الاعلام المجتمعي اساسي ورئيسي في خدمة قضايانا عامة و حقوق المراة بشكل خاص .



واوضح رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الخطوات التنفيذية التي نسعي في اتحاد الإذاعات الاسلامية الي تفعيلها من خلال خطة طموحة تتناول النقاط التالية

١-متابعة وتغطية التقارير والاخبار والانشطة المحلية والوطنية والاقليمية والعالمية المعنية بحقوق المرأة

٢- تخصيص برامج و منابر بوسائل الاعلام المختلفة لتقديم الاستشارة القانونية التوعوية للنساء

٣- حث القيادات الاعلامية علي زيادة وعي العاملين في الاعلام بقضايا حقوق المرأة

٤-تشكيل التحالفات الاعلامية بالتعاون مع الجهات الاخرى لتعزيز حقوق المرأة على المستوى الوطني، انشاء و رصد و متابعة تطور دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق المراة.

٥-تفعيل وسائل إعلامية حديثة محكومة ( المدونات، انترنت ، منتديات ، صفحات اجتماعية ، وغيرها ) لخدمة تلك القضية.



٦-تطوير برامج المرأة في الإذاعة ووسائل الاعلام التابعة لنا لتخاطب الأسرة ككل من منطلق حقوق المرأة ؛ فهي قضايا مجتمعية لإزالة عنصر التجزئة التي يتم تناول قضايا المرأة إعلاميا في ضوئها.



وفي الختام اشار الدكتور عمرو الليثي إلى أن التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان للمرأة واجب قومي وهدف رئيسي من اهدافنا في العمل.

أقيمت اليوم الثلاثاء ١٥ يونيو ورشة عمل تمهيداً لعقد مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي للمرأة والذي سيقام في القاهره لاول مرة تحت رعاية منظمة التعاون الاسلامي وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل.ووجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الترحيب خلال كلمته بالحضور في الورشة التحضيرية للمؤتمر الوزاري الثامن حول المرأة، قائلاً إنه لمن دواعي فخري مشاركتكم هذا اللقاء الافتراضي.