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بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 40 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 302 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 278 ألفًا و206 دولارًا،أى ما يعادل 4 ملايين و351 ألفًا و150 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. تحويل 4.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

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