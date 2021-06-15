ماذا ينتظر تنفيذ الإعدام في محمد البلتاجي وصفوت حجازي؟





خلال الساعات الأخيرة، صدر حكم بات ونهائي على عدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، مما أدى إلى التساؤلات من قبل المصريين بشأن ما ينتظر تلك القيادات الفترة المقبلة.



يذكر أن محكمة النقض فضت بتأييد حكم الإعدام بحق كل من القيادى بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، والقيادي بالجماعة، صفوت حجازي، في قضية تدبير اعتصام رابعة، كما خففت إعدام عدد آخر للسجن المؤبد، ورفضت باقي طعون المتهمين.



وضمت القائمة القيادات الإخوانية التي حكم عليها بالإعدام كل من: "عبدالرحمن البر، محمد بلتاجي، صفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، والفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الخطوات التي تنتظر محمد البلتاجي وصفوت حجازي والقيادات الإخوانية بعد الإعدام:



- صدور حكم بات من محكمة النقض برفض طعن متهم، وتأييد حكم الإعدام، يصبح الحكم واجب النفاذ.



- حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث يصبح الحكم بالإعدام باتا ووجب رفع أوراق الدعوى فورًا من النيابة العامة إلى وزير العدل ومنه إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة بتصديق الرئيس.



- طبقا للمادة 155 من دستور 2014، بان في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام المتهمين في مقدمتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي من محكمة النقض، يحق لرئيس البلاد، إصدار قرارا بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.





- في حالة لم يصدر قرارا بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.



