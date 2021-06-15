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"زاوية" تستقبل "عاش ياكابتن" بعد نجاحه في المهرجانات الدولية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يعرض ابتداءً من الغد الفيلم الوثائقي الطويل "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، بسينما زاوية، والذي عرض مؤخرا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصد من خلاله ثلاث جوائز وهم جائزة الهرم البرونزي، وجائزة إيزيس وجائزة الجمهور يوسف شريف رزق الله.


يتزامن عرض الفيلم للجمهور العام في القاهرة مع عرضه في مهرجان شيفلد للسينما التسجيلية، حيث تم اختياره من قبل المهرجان ضمن خمسة أفلام يتم عرضها في صالات العرض السينمائية في مختلف المدن الانجليزية التي تتضمن لندن، ليفربول، كامبريدج، ادنبرة، جلاسكو، برايتون، بيلفاست، كارديف.

كما يعرض لأول مرة بالصين من خلال مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي ضمن البرنامج الخاص يالأفلام الوثائقية في دورته الثلاثة وعشرون.

يتتبع الفيلم على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

"عاش يا كابتن" من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، ومشاركة في الإنتاج أنكا بیترسن وأنَا بولستر، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وتصحیح الألوان منحة مقدمة من شركة أندرومیدا فیلم، و هو إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك وقد عرض الفیلم في مسابقة الأفلام الوثائقیة لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك "أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة" وحصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فیلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا "أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم".

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