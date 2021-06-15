عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

يستضيف ملعب أليانز أرينا في العاصمة الألمانية ميونخ اليوم الثلاثاء مواجهة المنتخب الألماني ضد نظيره المنتخب الفرنسي لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتنطلق المواجهة بين حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم المنتخب الفرنسي ضد نظيره المنتخب الألماني في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المواجهة النارية عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق الكبير الجزائري حفيظ دراجي.

ويُمكن مشاهدة المواجهة عبر قناة ZDF الالمانية والتي نجحت في الحصول على حق البث الحصري للمباراة عبر التردد 11362 استقطاب أفقي ترميز 22000 التصحيح 3/4