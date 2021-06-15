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(الصف الثالث الإعدادي) تعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 | يبحث العديد من طلاب المرحلة الإعدادية في محافظة القاهرة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، لذلك أتاحت المحافظة رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر cairogovresult.

(الصف الثالث الإعدادي) تعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس 

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء كل محافظة من تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب بشكل دقيق يضمن للطلاب حقوقهم، موضحة أن المحافظين هم المختصين بإعلان النتائج.

(الصف الثالث الإعدادي) تعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس 

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، الاستعلام على نتيجتهم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة.

الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة من هنــــــــــــــا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.

- اختيار الإدارة التعليمية.

- اختيار اسم المدرسة.

- كتابة أسم الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

(الصف الثالث الإعدادي) تعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس 



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