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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 15-6- 2021

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
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شهد اليوم الثلاثاء 15-6 -2021، عدة أحداث اقتصادية هامة على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرضها في نشرة الفجر الاقتصادية.


سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-6-2021 أمام الجنيه المصري 

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-6-2021، أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري فسجل 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 بعد تراجعها خلال تعاملات أمس بقيمة 5 جنيهات، وذلك في ظل تذبذب سعر الأونصة في البورصات العالمية، حيث هبطت اونصة الذهب من 1876 دولار بختام جلسات الأسبوع الماضي إلي 1857 دولار.. التفاصيل من هنا

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-6-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-6-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار استقرارًا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، كما استقر اليورو أمام الجنيه مسجلًا 18.84 للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى ثباتًا عند 21.96 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.. التفاصيل من هنا

وزير البترول يستقبل وفداً من "إيمرسون" لبحث فرص التعاون

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة إيمرسون العالمية ضم فيديا رامناث رئيسة الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث تم بحث فرص تعزيز  التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية في تطبيق منظومة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات بالمشروعات البترولية.. التفاصيل من هنا

10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء بالموازنة الجديدة

كشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2021/2022، ما قدمته للقطاع الصناعي في مصر، حيث تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وهو ما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا.. التفاصيل من هنا

"المشاط": مصر حققت تطورًا نوعيًا في ملفات قضايا السكان والمرأة 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، تعد شراكة استراتيجية، حيث تم من خلالها تحقيق العديد من أطر التعاون التي تدفع رؤية مصر التنموية، وتدعم سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. التفاصيل من هنا

"الإسكان" تعلن تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...).. التفاصيل من هنا

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يتابعان موقف تنفيذ المشروعات المشتركة 

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً، بحضور مسئولى الوزارتين، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل دفع معدلات العمل بتلك المشروعات.. التفاصيل من هنا


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