أسماء جلال: دوري في "خلي بالك من زيزي" صعب وهذا عملي القادم

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أسماء جلال: دوري في "خلي بالك من زيزي" صعب وهذا عملي القادم
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:48 م
هبة أحمد
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حلت الفنانة اسماء جلال، ضيفة على زهرة رامي، في برنامجها "إصحي بانرجي"، على راديو إينرجي، 92.1.
وتحدثت أسماء عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وقالت: "الدور كان صعب وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجئت بردI فعل الجمهور على الدور وخاصة إنه دور أم".
وعن فريق العمل، قالت: "ريم عبدالقادر التي قدمت دور الطفلة تيتو هي مجتهدة بشكل كبير، وكانت متفهمة للدور بشكل جيد، أما محمد ممدوح هو فنان كنت أتمني العمل معه، بينما على الطيب تعاملت معه في عمل سابق وهو من أشطر النجوم".
وبسؤال زهرة عن عدد من الاختيارات التي تفضلها، قالت أسماء جلال إنها تفضل أغاني ويجز، وأغاني المهرجانات، كما تميل للمدفعجية، بجانب حبها الشديد لمهرجان الجونة السينمائي، فيما أوضحت أنها تحب وتميل بشكل كبير لدورها في مملكة إبليس.
وقالت: "أن أقرب الأدوار لها دورها في مسلسل مملكة إبليس، بجانب دورها في انصاف مجانين لأنه دور معقد و تعاونت فيه مع مريم نعوم".
وأكدت إنها تحب الأعمال الدرامية أكثر من الكوميديا، كما إنها تميل للأعمال الرومانسية عن الأكشن.
وعن المشاهد الرومانسية في الأعمال الفنية، قالت: "أن الفنان يقدم الكثير من الأمور، ولكن أعتراضي على مشاهد العري بلاهدف".
وعن عملها "حكايات بنات 2"، قالت: "كنت خايفة من المسلسل بسبب ارتباط الجمهور بالبطلات السابقات، ولكنها تجربة رائعة في مشوارها".
وختمت حديثها بإنها حالياً تصور مسلسل "ورق التوت" وهو مسلسل طويل من 45 حلقة بجانب التصوير في العديد من الأماكن وتدور أحداث عن بطل العمل شريف سلامة الذي يقدم دور مخرج يبحث عن فتاة للعمل معه.
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