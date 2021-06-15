Advertisements

أسماء جلال: دوري في "خلي بالك من زيزي" صعب وهذا عملي القادم

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

حلت الفنانة اسماء جلال، ضيفة على زهرة رامي، في برنامجها "إصحي بانرجي"، على راديو إينرجي، 92.1.

وتحدثت أسماء عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وقالت: "الدور كان صعب وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجئت بردI فعل الجمهور على الدور وخاصة إنه دور أم".

وعن فريق العمل، قالت: "ريم عبدالقادر التي قدمت دور الطفلة تيتو هي مجتهدة بشكل كبير، وكانت متفهمة للدور بشكل جيد، أما محمد ممدوح هو فنان كنت أتمني العمل معه، بينما على الطيب تعاملت معه في عمل سابق وهو من أشطر النجوم".

وبسؤال زهرة عن عدد من الاختيارات التي تفضلها، قالت أسماء جلال إنها تفضل أغاني ويجز، وأغاني المهرجانات، كما تميل للمدفعجية، بجانب حبها الشديد لمهرجان الجونة السينمائي، فيما أوضحت أنها تحب وتميل بشكل كبير لدورها في مملكة إبليس.
 
وقالت: "أن أقرب الأدوار لها دورها في مسلسل مملكة إبليس، بجانب دورها في انصاف مجانين لأنه دور معقد و تعاونت فيه مع مريم نعوم".

وأكدت إنها تحب الأعمال الدرامية أكثر من الكوميديا، كما إنها تميل للأعمال الرومانسية عن الأكشن.

وعن المشاهد الرومانسية في الأعمال الفنية، قالت: "أن الفنان يقدم الكثير من الأمور، ولكن أعتراضي على مشاهد العري بلاهدف".

وعن عملها "حكايات بنات 2"، قالت: "كنت خايفة من المسلسل بسبب ارتباط الجمهور بالبطلات السابقات، ولكنها تجربة رائعة في مشوارها".

وختمت حديثها بإنها حالياً تصور مسلسل "ورق التوت" وهو مسلسل طويل من 45 حلقة بجانب التصوير في العديد من الأماكن وتدور أحداث عن بطل العمل شريف سلامة الذي يقدم دور مخرج يبحث عن فتاة للعمل معه.

أخبار تهمك

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 24 دقيقة

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ ساعة و 17 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

01:33 م

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة