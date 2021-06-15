Advertisements
نائب ممازحا "معيط": عليا الطلاق إنت أحسن وزير في مصر
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:46 م
Advertisements
قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حذف جملة «عليا الطلاق» و«إنت زى سيدنا يوسف» التي ذكرها النائب حمادة زهير خلال الجلسة العامة اليوم من المضبطة .
وقال «زهير» خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021 /2022 موجها حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية، معلقا على دوره في الأزمات الاقتصادية: «عليا الطلاق إنت أحسن وزير في مصر، وجيت في ظروف صعبة زى سيدنا يوسف» وهو ما قابله الأعضاء بالاعتراض.
وقرر «جبالى» حذف الجملتين قائلا: «حذف التشبيه بالأنبياء، وجملة عليا الطلاق». وأضاف: «ألمح اعتراضات شديدة من أعضاء حزب النور».
وعاود «زهير» تكرار الجملة ضاحكا: «عليا الطلاق بالتلاتة محمد معيط أحسن وزير مالية جه في مصر» .
وعلق «جبالى» مازحا :«المدام هتستناك في البيت».
Advertisements