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نائب ممازحا "معيط": عليا الطلاق إنت أحسن وزير في مصر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
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قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حذف جملة «عليا الطلاق» و«إنت زى سيدنا يوسف» التي ذكرها النائب حمادة زهير خلال الجلسة العامة اليوم من المضبطة .

وقال «زهير» خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021 /2022 موجها حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية، معلقا على دوره في الأزمات الاقتصادية: «عليا الطلاق إنت أحسن وزير في مصر، وجيت في ظروف صعبة زى سيدنا يوسف» وهو ما قابله الأعضاء بالاعتراض.

وقرر «جبالى» حذف الجملتين قائلا: «حذف التشبيه بالأنبياء، وجملة عليا الطلاق». وأضاف: «ألمح اعتراضات شديدة من أعضاء حزب النور».

وعاود «زهير» تكرار الجملة ضاحكا: «عليا الطلاق بالتلاتة محمد معيط أحسن وزير مالية جه في مصر» .

وعلق «جبالى» مازحا :«المدام هتستناك في البيت».

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