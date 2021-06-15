نائب ممازحا "معيط": عليا الطلاق إنت أحسن وزير في مصر

قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حذف جملة «عليا الطلاق» و«إنت زى سيدنا يوسف» التي ذكرها النائب حمادة زهير خلال الجلسة العامة اليوم من المضبطة .





وقال «زهير» خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021 /2022 موجها حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية، معلقا على دوره في الأزمات الاقتصادية: «عليا الطلاق إنت أحسن وزير في مصر، وجيت في ظروف صعبة زى سيدنا يوسف» وهو ما قابله الأعضاء بالاعتراض.





وقرر «جبالى» حذف الجملتين قائلا: «حذف التشبيه بالأنبياء، وجملة عليا الطلاق». وأضاف: «ألمح اعتراضات شديدة من أعضاء حزب النور».





وعاود «زهير» تكرار الجملة ضاحكا: «عليا الطلاق بالتلاتة محمد معيط أحسن وزير مالية جه في مصر» .





وعلق «جبالى» مازحا :«المدام هتستناك في البيت».



