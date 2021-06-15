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حسين زين يشارك باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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شارك اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، باجتماعات  المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثالثة عشرة وذلك ضمن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته ٥١ برئاسة دولة السودان، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ويحضر الاجتماعات وزراء الإعلام  ورؤساء الوفود الإعلامية للدول العربية الأعضاء بالمكتب.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية للمكتب  التنفيذي مناقشة الإستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الاعلامي بالخارج فى ضوء التوجهات الإعلامية  الداعمه للقضية الفلسطينية العادله بروح الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الاعلام العربي.

كما تناقش أجندة الاجتماعات الدور الفعال للإعلام العربي في التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف ، وأيضا اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واللجنة العربية للإعلام الإليكترونى وإدراج مادة الإعلام التربوى فى المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.

وخلال الحلقة النقاشية التى عقدت اليوم على هامش الاجتماعات  حول إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن  المناهج الدراسية اقترح حسين زين  باعتباره يمثل مصر التى تشغل نائب رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب ،  اقترح عقد لقاء بين وزراء الإعلام والتعليم بالدول العربية للتنسيق والتشاور حول آليات تنفيذ إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

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