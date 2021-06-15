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بيتكوين تتجاوز 40 ألف دولار لأول مرة في شهرين

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
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تجاوزت بيتكوين 40 ألف دولار لأول مرة في أكثر شهرين أمس، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، الذي رد على انتقادات تتعلق بتأثيره في السوق، وقال إن تسلا باعت ما لديها من بيتكوين، لكن قد تستأنف التعامل بها.

وبحسب "رويترز"، تمايلت بيتكوين على وقع آراء ماسك لأشهر منذ أعلنت تسلا شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في (فبراير)، وقالت إنها ستقبل بها كوسيط دفع. لكنه عاد لاحقا ليصرح بأن صانع السيارات الكهربائية لن يقبل بيتكوين بسبب بواعث القلق حيال الكهرباء الكثيفة التي تستهلكها عملية التعدين المستخدمة في استخراج العملة وأثر ذلك في تغير المناخ.

وقال ماسك على "تويتر" أمس الأول، "عندما يتأكد استخدام مستخرجي العملة لنسبة معقولة من الطاقة النظيفة (في حدود 50 في المائة) مع استدامة ذلك مستقبلا، فإن تسلا ستعاود السماح بتعاملات بيتكوين".

وكانت بيتكوين قفزت نحو 10 في المائة أمس الأول، لتخترق متوسطها المتحرك لـ20 يوما، وارتفعت 4.3 في المائة أمس إلى 40 ألفا و692.27 دولار، متجاوزة مستوى الـ40 ألف دولار للمرة الأولى في أكثر من شهرين.

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