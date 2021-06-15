Advertisements

تعرف على موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من المشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر إقامته في الشهر المقبل.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لوسائل الإعلام:"موقف محمد صلاح من المشاركة في الأولمبياد ما زال غامضًا، في البداية عندما خاطبنا ليفربول كان هناك ترحيب مبدئي بمشاركته مع منتخب مصر لكن مع مرور الوقت بدأت طريقة الردود تختلف".

وأضاف:"خاطبنا ليفربول الإنجليزي لطلب مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو لكن إدارة الريدز لا ترحب بذلك خاصة أن بطولة أفريقيا سوف تقام في شهر يناير المقبل وهي الفترة التي سيخسر فيها النادي لاعبيه الأفارقة".

وتابع:"لكن هناك رغبة من محمد صلاح والجهاز الفني والإداري والفريق بتواجد اللاعب، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية استفسروا عن الأمر ونبلغهم بالمستجدات".

وأردف قائلا:"موقف ضم محمد صلاح ما زال غامضًا وهناك محاولة أخيرة لبحث تواجده مع المنتخب الأولمبي لأن مشاركته في الأولمبياد مكسب للبطولة وليس لمنتخب مصر فقط".

واختتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلا:"إعلان القائمة النهائية لتسجيل لاعبي المتنتخب الأولمبي سيكون يوم 30 يونيو الحالي، شوقي غريب لن يضع في حساباته لاعبا لن يضمن تواجده في القائمة النهائية واللاعب الذي لا مجال لوجوده مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد لن يتم تسجيله، وكذلك اللاعب الذي لن يسجل لن يتواجد مع الفريق في الأولمبياد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الأوليمبي محمد صلاح الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 15 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - كلوب يكشف موقفه من مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

هل يشارك محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو؟ شوقي غريب يُجيب

اتحاد الكرة يُجيب.. هل رفض محمد صلاح المشاركة في الأولمبياد؟

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة