تعرف على موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من المشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر إقامته في الشهر المقبل.





وقال أحمد مجاهد في تصريحات لوسائل الإعلام:"موقف محمد صلاح من المشاركة في الأولمبياد ما زال غامضًا، في البداية عندما خاطبنا ليفربول كان هناك ترحيب مبدئي بمشاركته مع منتخب مصر لكن مع مرور الوقت بدأت طريقة الردود تختلف".





وأضاف:"خاطبنا ليفربول الإنجليزي لطلب مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو لكن إدارة الريدز لا ترحب بذلك خاصة أن بطولة أفريقيا سوف تقام في شهر يناير المقبل وهي الفترة التي سيخسر فيها النادي لاعبيه الأفارقة".





وتابع:"لكن هناك رغبة من محمد صلاح والجهاز الفني والإداري والفريق بتواجد اللاعب، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية استفسروا عن الأمر ونبلغهم بالمستجدات".





وأردف قائلا:"موقف ضم محمد صلاح ما زال غامضًا وهناك محاولة أخيرة لبحث تواجده مع المنتخب الأولمبي لأن مشاركته في الأولمبياد مكسب للبطولة وليس لمنتخب مصر فقط".





واختتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلا:"إعلان القائمة النهائية لتسجيل لاعبي المتنتخب الأولمبي سيكون يوم 30 يونيو الحالي، شوقي غريب لن يضع في حساباته لاعبا لن يضمن تواجده في القائمة النهائية واللاعب الذي لا مجال لوجوده مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد لن يتم تسجيله، وكذلك اللاعب الذي لن يسجل لن يتواجد مع الفريق في الأولمبياد".