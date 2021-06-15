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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:29 م
غدير أحمد
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يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة من عمر المسابقة.
ويتصدر الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف، متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف
عمرو جمال 9 أهداف
مصطفي فتحي سموحة 9 أهداف
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