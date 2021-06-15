جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة من عمر المسابقة.

ويتصدر الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف، متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف

عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

يوسف أوباما 9 أهداف

عمرو جمال 9 أهداف

مصطفي فتحي سموحة 9 أهداف