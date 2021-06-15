تكشفها الصحة.. أعراض ما بعد التعافي من كورونا



في ضوء توجيهات اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بإنشاء عيادات متخصصة بالمستشفيات الجامعية، لعلاج الآثار النفسية والطيبة للمتعافين من كورونا، فهناك عدة أعراض تظهر بعد التعافي.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أعراض ما بعد التعافي من فيروس كورونا.



١. وجهت اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بإنشاء عيادات متخصصة بالمستشفيات الجامعية، لعلاج متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا.



٢. تختلف أعراض ما بعد التعافي من الفيروس من شخص إلى آخر حسب التاريخ المرضي له.



٣. هناك آثار نفسية وطبية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد.



٤. تتمثل أبرز أعراض متلازمة ما بعد كورونا في الالتهابات والتليفات الرئوية وصعوبة في التنفس.



٥. معاناة بعض الحالات من القلق الشديد.



٦. وكذلك، عدم القدرة على التذوق أو الشم ووجود بعض الإجهاد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 613 حالة إيجابية، لافتةً إلى وفاة 31 حالة جديدة.



جاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 273795 من ضمنهم 201739 حالة تم شفاؤها، و15654 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.