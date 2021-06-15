Advertisements

500 مليون دولار من البنك الدولي لتحفيز الاستثمار بالأردن

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته على التعافي من جائحة كوفيد.

وأعلن البنك الدولي في بيان نُشر مساء الاثنين أنه وافق الخميس الماضي على "برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا".

ويهدف البرنامج الى "مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ".

وأشار البيان الى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية يعمل أيضا على "تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج".

وبرنامج "تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ" هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1,1 مليار دولار أعلن البنك الدولي مؤخرا انها ستقدم على هيئة قروض ومنح للاردن لمساندته في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها.


يعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا.

وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15,7 في المئة ، وفقا لـ"الفرنسية".

وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل الى نحو 23 بالمئة، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

أخبار تهمك

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة