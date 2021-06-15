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تعرف على موعد مباراة منتخب كرواتيا المقبلة في يورو 2020

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
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يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره التشيك يوم الجمعة المقبل 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".


وستلعب مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره التشيك يوم الجمعة المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره التشيك يوم الجمعة المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.


ويحتل منتخب التشيك صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد ٣ نقاط بينما يتواجد كرواتيا في المركز الثالث بدون نقاط.

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كرواتيا (يورو 2020)

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