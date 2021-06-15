برلماني ساخرًا من عدم حضور وزير البترول اجتماعات اللجان: "يمكن بيتكسف"





سخر النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير البترول، من عدم حضور الوزير إجتماعات البرلمان، قائلا: "يمكن بيتكسف، أو مش بيحب يواجه".





وقال "شكيب" فى كلمته: "النواب زعلانين من عدم حضور الوزير للمجلس، ليه ياجماعة، ما يمكن بيتكسف أو مش بيحب يواجه".



واستعرض النائب عددًا من المشكلات التى يعانى المواطنون منها، مشيرًا إلى أنه فى ظل مبادرة حياه كريمة للمواطن المصرى، نجد المواطن الذى وصل الغاز إلى بيته، القارئ لايذهب إليه، ثم يتم قطع الغاز عنه، فى الوقت الذى تم إلغاء الأسطوانة، فماذا يفعل المواطن؟".





وانتقد عضو مجلس النواب، عدم وجود تعيينات لأبناء سوهاج فى وزارة البترول، مطالبًا بالمساواة بين كافة المحافظات، قائلا:" الناس ماسكة فينا بسبب التعيينات."





وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة العديد من طلبات الإحاطة، بشأن خطة توصيل الغاز الطبيعي، لجميع المحافظات، فضلًا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وطلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.

