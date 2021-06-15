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إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالتها خلال تكريمها في قصر البارون (صور)
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:38 م
هبة أحمد
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أعربت الفنانة إيناس عزالدين، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها أمس في احتفالية الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة في الثقافة والفنون والآداب، والذى أقيم بقصر البارون، وذلك عبر خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت إيناس عزالدين عدة صور لها أثناء تكريمها، ظهرت فيهم وهي برفقة الفنانة سوسن بدر والفنانة غادة عبدالرازق والإعلامية بوسي شلبي، وعلقت عليهم قائلة:" حفل توزيع جوائز الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة في الثقافة والفنون والآداب اتشرفت بتكريمي مع كوكبة كبيرة من النجوم".
وبدت إيناس في الصور وهي مُرتدية فستان قصير باللون الكاشمير، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.
وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين الدرامية الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين، ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر، بطولة جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، هنادي مهنا، أحمد صفوت.
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