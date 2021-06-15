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احتفاءً بالكاتب الراحل يحيى حقي.. "نهضة مصر" تصدر طبعة خاصة تجمع أعماله الكاملة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستقبل دار نهضة مصر للنشر معرض الكتاب 2021 بإصدار طبعة خاصة منقحة لقصصالكاتب الراحل يحيى حقياحتفاءً بأعماله التي ساهمت في نهضةالأدبوفن القصص المصري والعربي.

تضم هذه الطبعة جميع أعمال الكاتب الروائية والقصصية الكاملة في مجلد واحد يحتوي على 53 قصة ورواية قصيرة، كتبها حقي على امتداد أعوام طويلة، وضمتها مجموعاته الشهيرة ، نذكر منها: دماء وطين- قنديل أم هاشم- عنتر وجولييت- الفراش الشاغر- أم العواجز- البوسطجي،وإفلاس خاطبة.. وغيرها الكثير، بالإضافة إلى روايته الطويلة الوحيدة "صح النوم".

كما سيجد القارئ على هوامش القصص المعلومات الخاصة بها، مثل: تاريخ كتابتها، ومكان نشرها للمرة الأولى. بالإضافة إلى ملحق يضم السيرة الذاتية للأستاذ يحيى حقي بقلمه، وكذلك عدد من المقالات النقدية الهامة بقلم كبار النقاد والكتاب وكذلك افتتاحيات قصصه.

أما عن الكاتب "يحيى حقي"فهو كاتب وروائي مصري. ولد "حقي" في أسرة ميسورة الحال في القاهرة،وحصل على تعليم جيد حتى انخرط في المحاماة؛ حيث درس في معهد الحقوق بالقاهرة، وكان تخرجه منه في عام 1925. ويعتبر يحيى حقي علامة بارزة في الأدب والسينما، وهو من كبار الأدباء المصريين بجانب نجيب محفوظ ويوسف إدريس. قضى "حقي" عمره كله في الخدمة المدنية، وعمل بالسلك الدبلوماسي المصري.تم تعيينه في منصب مستشار في دار الكتب والوثائق القوميةوقد تم تحويل ثلاثة من أعماله الأدبية إلى أعمال درامية هى: "قنديل أم هاشم" و"البوسطجي" و" رجل وامرأة" .

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