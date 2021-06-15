Advertisements

التضخم في أمريكا يسجل أعلى مستوى متوقع في 8 أعوام

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أظهرت نتائج المسح الذي أجراه بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك، ارتفاع توقعات المستهلكين لمعدل التضخم على المدى المتوسط خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أعوام.

ويتوقع المستهلكون، بحسب المسح، وصول معدل التضخم خلال ثلاثة أعوام إلى 3.6 في المائة مقابل 3.1 في المائة كان متوقعا خلال (أبريل) الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن توقعات (مايو) الماضي هي الأعلى منذ (أغسطس) 2013، في حين وصلت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القصير، أي أكثر من عام، إلى مستوى قياسي تماما.

وأضافت أن مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يناقشون هذه البيانات ودلالاتها خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في الولايات المتحدة المقرر اليوم، ويستمر يومين.
ويتابع مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي توقعات المستهلكين لمعدل التضخم بدقة، باعتبارها مؤشرا مهما لتحديد معدل التضخم الحقيقي في المستقبل.

وكانت البيانات الأمريكية الصادرة الخميس الماضي قد أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.6 في المائة في (مايو)، وهو أعلى مما كان متوقعا.

وأعلنت وزارة العمل الخميس أن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.6 في المائة في (مايو)، بعدما قفز 0.8 في المائة في (أبريل). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين 0.4 في المائة.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين 0.7 في المائة في (مايو)، بعد ارتفاعها 0.9 في المائة في (أبريل). وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية 0.4 في المائة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في (مايو) 5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة أعلى ارتفاع منذ (أغسطس) من عام 2008.

كما تسارع المعدل السنوي لنمو الأسعار الأساسية للمستهلكين إلى 3.8 في المائة في (مايو)، وهو ما يمثل أكبر قفزة منذ (يونيو) 1992.

أخبار تهمك

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 11 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 15 ساعة

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة