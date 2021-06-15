محافظ الإسكندرية يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد

تلقي اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تخطيه المدة البينية بين فترة الإصابة التي تعرض لها الفترة الماضية وعملية التطعيم، ويأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.



ومن جانبه حث محافظ الإسكندرية مواطني الإسكندرية بالإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح حرصًا على سلامتهم وصحة المجتمع مؤكدا حرص القيادة السياسية على توفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها.



من جانبه أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية أن أجمالي من تلقوا اللقاح ٢٨٧ ألف مواطن حتي الآن وذلك بعد توفير ٦٢ مركز لتلقي اللقاح بكافة أحياء الإسكندرية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن هناك ١٤ فرقة متحركة تجول أنحاء المحافظة مضيفًا أنه تم الإنتهاء من تطعيم العاملين بجامعة الإسكندرية، وجاري تطعيم المشاركين فى لجان الإمتحانات وكونترول الثانوية العامة.