Advertisements

محافظ الإسكندرية يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
Advertisements
تلقي اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تخطيه المدة البينية بين فترة الإصابة التي تعرض لها الفترة الماضية وعملية التطعيم، ويأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

ومن جانبه حث محافظ الإسكندرية مواطني الإسكندرية بالإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح حرصًا على سلامتهم وصحة المجتمع مؤكدا حرص القيادة السياسية على توفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها.

من جانبه أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية أن أجمالي من تلقوا اللقاح ٢٨٧ ألف مواطن حتي الآن وذلك بعد توفير ٦٢ مركز لتلقي اللقاح بكافة أحياء الإسكندرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن هناك ١٤ فرقة متحركة تجول أنحاء المحافظة مضيفًا أنه تم الإنتهاء من تطعيم العاملين بجامعة الإسكندرية، وجاري تطعيم المشاركين فى لجان الإمتحانات وكونترول الثانوية العامة.
محافظ الإسكندرية يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد
محافظ الإسكندرية يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد
محافظ الإسكندرية يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد
محافظ الإسكندرية يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد
محافظ الإسكندرية يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد
محافظ الإسكندرية يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد

أخبار تهمك

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة