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انتشال جثة لطفل غرق في ترعة بالقليوبية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، جثة الطفل "محمد.أ.ق" من قريه كفر الجمال، إثر غرقه في ترعة القرية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة عقب معاينة مفتش الصحة.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقية بلاغا بغرق طفل في ترعة بقرية كفر الجمال دائرة المركز.

انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ، وجرى انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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