رئيس الوزراء يفتتح أحد مصانع القطاع الخاص بالمنطقة الحرة بمدينة نصر

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بافتتاح أحد مصانع القطاع الخاص بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، يرافقه عدد من المسئولين.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، وأسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وبدر البدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج الشركات الوطنية بالسعودية، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري.



حضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدي الرياض، وذلك على هامش زيارة الوفد السعودي للقاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة.



استهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، الذي تأتي زيارته تعزيزًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة بشكل خاص، في ضوء اللقاء الذي عقد مؤخرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي في دفع مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

